Incêndio em bueiro deixa moradores sem luz em Ipanema Parte dos bairros de Ipanema e Lagoa, na zona sul do Rio, ficou sem energia elétrica a partir das 3h deste domingo, 12, depois de um bueiro da Light pegar fogo no cruzamento da Rua Visconde de Pirajá com a Rua Aníbal de Mendonça, em Ipanema. Não houve feridos.