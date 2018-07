Incêndio em cadeia do Recife deixa 14 feridos Após uma tentativa de fuga frustrada, 14 detentos da cadeia pública de Araripina, a 692 km do Recife, em Pernambuco, ficaram feridos durante um incêndio hoje de madrugada. De acordo com a Secretaria de Ressocialização do Estado, os detentos aproveitaram a falta de energia elétrica durante a madrugada para tentar fugir, colocando fogo em colchões, que se espalhou rapidamente. Dos 21 presos que estavam nas celas, 14 tiveram ferimentos de 2º e 3º graus. Desses, oito serão transferidos para o Hospital da Restauração, no Recife, por conta da gravidade dos ferimentos. A cela atingida pelo fogo ficou completamente destruída.