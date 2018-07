Incêndio em caminhão deixa seis feridos no Rio de Janeiro

SÃO PAULO - Seis pessoas ficaram feridas após um caminhão pegar fogo na tarde desta terça, 25, na Avenida Rio de Janeiro, no Caju, na Zona Portuária do Rio de Janeiro.

O Corpo de Bombeiros enviou quatro viaturas para o local, por volta das 15h20. Quatro das vítimas foram atendidas pelas equipes da corporação e liberadas no local. Outros dois feridos foram encaminhados para o Hospital Souza Aguiar, no centro da cidade.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas. De acordo com os bombeiros, as chamas já foram controladas. Não há informações sobre as causas do incêndio.