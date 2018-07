Incêndio em capacitor pode ter causado apagão no Nordeste--ONS

No momento da interrupção, a perda de carga de energia no Nordeste foi de 9500 megawatts (MW) e, no Norte, onde Pará e Tocantins ficaram sem luz, a perda foi de 3500 MW. Há relatos de moradores de Brasília que o corte no fornecimento também afetou parte da capital federal.

Foi convocada uma reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, em Brasília, para discutir nesta sexta-feira as causas no novo apagão.

A provável causa da nova interrupção teria sido, de acordo com o ONS, um incêndio em uma peça de um capacitor da linha de transmissão que liga as subestações de Colinas-Imperatriz.

"Há necessidade de modernização, ela está sendo feita, mas esse circuito que saiu é relativamente novo. É o circuito mais novo que foi colocado mais recentemente, na interligação Norte - Sul. Não foi por idade, manutenção, nada disso", disse o diretor geral do ONS, Hermes Chipp, entrevista à Rede Globo.

"Houve um incêndio, um curto circuito, e aí, a proteção de retaguarda desligou todas as linhas de 500 KV que se conectam à subestação de Colinas, com isso você isolou o sistema Norte-Nordeste do restante do setor interligado", acrescentou.

A linha é operada pela empresa Taesa, braço de transmissão da Cemig.

"Foi uma parada longa e 4 horas depois 70 por cento da carga de energia tinha sido reestabelecida", disse à Reuters um porta-voz do ONS.

"Eu diria pra você que nós estamos fazendo as medidas corretivas e preventivas que normalmente se faz para buscar minimizar esse tipo de ocorrência, que é dramático para todos nós e principalmente para os consumidores", finalizou Chipp.

(Por Rodrigo Viga Gaier; Reportagem adicional de Anna Flávia Rochas, em São Paulo, e André Coelho, no Rio de Janeiro)