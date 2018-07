Incêndio em carreta interdita Via Anchieta Uma carreta, que transportava xarope de milho, pegou fogo por volta das 14h45 de hoje na Rodovia Anchieta, segundo informações iniciais da Polícia Rodoviária Estadual. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 46, no trecho de serra da pista sentido São Paulo, e interditou totalmente a via, segundo a concessionária Ecovias. Ainda não há informações sobre o que teria causado o incêndio e se há feridos. Por causa do acidente, há um grande congestionamento no local, segundo a Ecovias.