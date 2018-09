Incêndio em carro alegórico no Anhembi é controlado O Corpo de Bombeiros controlou o incêndio que atingiu um carro alegórico no Sambódromo do Anhembi, na zona norte de São Paulo, por volta do meio-dia. Duas equipes foram enviadas ao local para combater as chamas, que se alastraram rapidamente. A causa do incêndio será investigada. Não há vítimas. Ainda não se sabe de qual escola de samba é o carro alegórico.