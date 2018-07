Incêndio em casa mata avó e neta em SP

Por volta das 2h45, segundo a Polícia Civil, vizinhos escutaram gritos e perceberam que o interior da casa estava em chamas. Seis equipes dos bombeiros foram acionadas.

Edna Vilma Nascimento Marques, de 45 anos, segundo os bombeiros, morreu no local. Já a neta dela, Eduarda Vitória Nascimento Marques, de 3 anos, ainda foi atendida no pronto-socorro do Jaçanã, mas também não resistiu aos ferimentos.

A polícia ainda não sabe a causa o incêndio, que deve ser constatada somente com a perícia. O caso será registrado no 73º Distrito Policial, do Jaçanã.