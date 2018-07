Incêndio em casa mata duas crianças em Nilópolis-RJ

Os feridos têm 8 e três anos. Corpo de Bombeiros levou os dois para hospitais da região. Os pais das crianças não estavam em casa na hora do incêndio. Uma perícia do Instituto de Criminalística Carlos Éboli deve ser divulgada em até 30 dias.

Já no Morro da Providência, no centro do Rio de Janeiro, um incêndio destruiu quatro casas de alvenaria. O fogo começou na mata em uma localidade do morro conhecida como Pedra Lisa, quando, segundo o Corpo de Bombeiros, um morador queimou lixo próximo a um matagal da encosta. Ninguém ficou ferido.