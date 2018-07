Incêndio em casa mata duas crianças no Paraná

Duas crianças, uma de 2 anos e outra de 3 anos, morreram no fim da noite desta segunda-feira, 21, durante um incêndio de uma casa no bairro Jardim Cachoeira, em Ponta Grossa, no Paraná. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 22 horas e destruiu totalmente a casa de madeira. Outros dois irmãos das vítimas, um de 5 e outro de 6 anos, conseguiram escapar a tempo e não sofreram ferimentos. Nenhum responsável estava no local na hora do acidente. A mãe das crianças, segundo informações iniciais, estava na igreja. Não há informação sobre o que teria causado o incêndio.