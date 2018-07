Incêndio em casa mata mulher na zona leste de SP A vela acesa pode ter sido a causa do incêndio que matou uma mulher, de 36 anos, nesta madrugada, em uma casa no número 380 da Rua Hermeto Lima, na Vila Alpina, na zona leste de São Paulo. O marido da vítima teve queimaduras de segundo grau no braço e foi socorrido ao Hospital Vila Alpina. Outras cinco pessoas, três delas crianças, conseguiram escapar ilesas do fogo.