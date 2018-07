Incêndio em casa na zona leste de SP mata uma pessoa Um pessoa morreu após incêndio em uma casa no bairro da Penha, zona leste de São Paulo, na manhã desta quinta-feira, 15. A vítima foi encontrada carbonizada pelas equipes de resgate e não pôde ser identificada. Uma outra pessoa foi socorrida e encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Ermelino Matarazzo com complicações pela inalação de fumaça.