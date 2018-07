Incêndio em cela de presídio deixa dois mortos em Salvador

Dois detentos do Presídio Salvador morreram na manhã desta quinta-feira, 2, e outro ficou gravemente ferido depois que um incêndio atingiu a cela que repartiam, de 6 metros quadrados. Segundo a Secretaria da Justiça e Direitos Humanos, ainda não se sabe o que causou o fogo. Peritos da Polícia Civil recolheram materiais da cela para análises e o resultado deve ser conhecido em 30 dias. A estrutura do prédio não foi abalada.

De acordo com a assessoria da secretaria, o fogo teve início às 21h30 e foi controlado em 15 minutos, por policiais do Batalhão de Guarda da PM. Os detentos - todos aguardando julgamento - foram retirados ainda com vida do local e levados ao Hospital Geral do Estado. Reinaldo Santos Lima, de 44 anos, acusado de homicídio, morreu às 8 horas. Denilson Santos Barros, de 29 anos, acusado de roubo, às 10h30. William Menezes, de 22 anos, também acusado de homicídio, teve 95% de seu corpo queimado, segundo a direção do HGE.

O diretor da unidade - a mesma na qual, semana passada, foram encontradas drogas, facas e telefones celulares nas celas, durante revista -, Júlio César Ferreira, acredita que tenha havido um desentendimento entre os detentos, ou que uma ponta de cigarro tenha dado início ao fogo. Para ele, como a cela não tinha equipamentos eletroeletrônicos, como ventilador ou aparelho de som, são pequenas as chances de que um problema com a fiação elétrica tenha causado o incêndio.