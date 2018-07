Incêndio em depósito ainda interdita 28 casas

Por volta das 9h de hoje, 24, uma grande explosão assustou quem estava próximo do depósito, onde foram destruídos seis tanques (dois com gasolina, dois com álcool, um com diesel e um com água).

Segundo os bombeiros, esse tipo de reação era esperada, devido ao material que estava queimando.

Segundo a Defesa Civil de Duque de Caxias, 116 imóveis foram desocupados em razão do incêndio, cujas causas só serão esclarecidas pela perícia. Desses, 12 foram parcialmente atingidos pelo fogo. Eles serão vistoriados para averiguar se precisam de reforma ou terão de ser demolidos.

A Petrogold está irregular perante a Prefeitura de Duque de Caxias e o Estado do Rio. Na Agência Nacional do Petróleo (ANP), a empresa está legalizada.