Incêndio em depósito deixa mais de mil sem aula no Rio Um incêndio no depósito de materiais de limpeza de uma escola deixou mais de mil alunos sem aulas na manhã de hoje em Cosmos, na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido. Assustados com a fumaça, alguns alunos e funcionários da Escola Municipal Apolônio de Carvalho precisaram de atendimento no local, mas foram liberados.