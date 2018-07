Incêndio em depósito na Grande São Paulo não fez vítimas

O incêndio de grandes proporções que atinge um depósito de produtos inflamáveis na manhã desta quarta-feira, 19, não fez vítimas, segundo informações do Corpo de Bombeiros. As chamas, que tiveram início por volta das 10h, ainda não haviam sido controladas até às 11h35. Vinte viaturas e ao menos 60 homens da corporação trabalham para controlar o fogo na fábrica de produtos químicos, que fica na Avenida Ibirama, número 518, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo.

Os bombeiros ainda não têm informações sobre a causa do incêndio. Foi solicitado o apoio da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) no local.