Incêndio em Embu-SP deixa 3 pessoas em estado grave O incêndio ocorrido ontem à noite em um indústria química de Embu das Artes, na Grande São Paulo, deixou cinco pessoas feridas. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Geral de Pirajussara, Hospital do Servidor Público Estadual e Pronto-Socorro Municipal de Taboão da Serra. Três delas estão em estado grave, com queimaduras no rosto, nos braços e nas mãos, e respiram com a ajuda de aparelhos, segundo a Secretaria Estadual de Saúde.