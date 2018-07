Incêndio em fábrica de fogos mata 2 em Santo André Pelo menos duas pessoas morreram e dez estão feridas em decorrência de um incêndio iniciado na tarde de hoje em uma fábrica de fogos de artifício no bairro Silveiras, em Santo André. Segundo a Polícia Militar, 12 casas vizinhas foram atingidas. Os bombeiros foram acionados às 12h45 e seis viaturas já trabalham no local. As vítimas permanecem na área de rescaldo. As vítimas serão encaminhadas ao Hospital Municipal de Santo André.