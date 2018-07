Incêndio em fábrica deixa dois feridos em Araçariguama Um incêndio destruiu parcialmente nesta quinta-feira, 23, uma fábrica de resinas no distrito industrial de Araçariguama, no km 54 da rodovia Castelo Branco, interior de São Paulo. Uma caldeira com seis mil litros de solvente explodiu, provavelmente em razão do superaquecimento. Dois funcionários da empresa sofreram ferimentos ao tentar escapar do fogo. As vítimas foram levadas ao pronto-atendimento de Araçariguama, mas já tiveram alta.