Incêndio em fábrica deixa seis feridos em Sorocaba (SP)

SOROCABA - Um incêndio numa fábrica de insumos químicos deixou seis pessoas feridas na madrugada desta quinta-feira, 21, em Sorocaba, no interior de São Paulo. Uma delas, com queimaduras em 70% no corpo, permanecia internada, no início da tarde, na ala de queimados do Hospital Regional. As outras vítimas, todas com queimaduras, foram medicadas e liberadas.

O fogo atingiu um depósito em que havia estoque de produtos e latas de tinta, o que acarretou explosões. As chamas foram controladas pela brigada de incêndio da empresa e pelo Corpo de Bombeiros de Sorocaba.

O incêndio não comprometeu a estrutura do prédio e as atividades foram retomadas ainda nesta quinta-feira. A empresa informou que está dando assistência aos funcionários feridos.