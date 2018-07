Incêndio em favela da zona sul de SP é controlado O incêndio que atingiu hoje barracos da Favela Alba, no Parque do Jabaquara, na zona sul de São Paulo, foi controlado pelo Corpo dos Bombeiros às 10 horas. O local fica próximo ao Aeroporto de Congonhas. O fogo começou por volta das 8h20. Dezessete viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas para o local. Não houve vítimas. Ainda não há informações sobre a quantidade de barracos destruídos, nem sobre o que teria motivado o início das chamas.