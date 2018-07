Incêndio em favela de São Paulo ainda não foi controlado

Dezessete viaturas, com 39 bombeiros, foram enviadas para combater as chamas no local. Não há informações sobre feridos. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), duas faixas da direita da via, no sentido aeroporto, estão bloqueadas, no cruzamento com a Rua Palmares.

Hoje cedo, a corporação foi chamada para apagar um incêndio na Favela Alba, no Parque do Jabaquara, também na zona sul da cidade. Dezessete viaturas dos bombeiros foram para o local. Não houve vítimas.