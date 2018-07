Incêndio em favela de SP causa uma morte O incêndio que atingiu nesta segunda-feira a Favela do Moinho, em Santa Cecília, na região central de São Paulo, matou ao menos uma pessoa, segundo o Corpo de Bombeiros. O trânsito foi bloqueado nos dois sentidos do Viaduto Orlando Gurgel, que liga as avenidas Rio Branco e Rudge; a circulação de trens foi interrompida nas linhas 7-Rubi e 8-Diamante da CPTM e, de acordo com a SPTrans, 17 linhas ônibus tiveram itinerário desviado.