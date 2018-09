Incêndio em favela deixa 300 desabrigados em SP

Equipes do órgão estão no local, na Rua Maximino Maciel, na altura do número 10, mas ainda não conseguiram avaliar a situação real da favela. O Corpo de Bombeiros ainda combate pequenos focos de incêndio. De acordo com a corporação, as chamas tiveram início às 15 horas e foram controladas uma hora depois. Desde então, é feito o rescaldo. Dezessete viaturas foram enviadas para atender a ocorrência. Não há informação sobre feridos. As causas do incêndio serão investigadas.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o trânsito na Rua Doutor Luiz Migliano flui por uma faixa entre as ruas José de Andrade Figueira e Marechal Hastinfilo de Moura.