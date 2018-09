Incêndio em favela deixa dois mortos em SP

O fogo começou por volta das 4 horas, na Avenida Educador Paulo Freire, e foi controlado duas horas depois. Os bombeiros permanecem no local continuando o rescaldo na área de cerca de mil metros quadrados, segundo os bombeiros.

De acordo com a Defesa Civil, a área onde estavam instalados aproximadamente 60 barracos foi totalmente destruída. Ainda não há informação sobre quantas pessoas ficaram desabrigadas, mas órgãos da prefeitura estavam reunidos durante a tarde para decidir as medidas para auxiliar as famílias.