Incêndio em favela interdita viaduto na zona leste de SP O viaduto General Milton Tavares de Souza foi interditado por causa de um incêndio que atingiu a Favela do Pé Sujo, na Penha, na zona leste de São Paulo, na noite de ontem. Técnicos da Empresa Municipal de Urbanização (Emurb) farão uma vistoria no viaduto ainda na manhã de hoje para verificar se as chamas danificaram a estrutura. O fogo teve início por volta das 23 horas de ontem e as causas ainda serão investigadas. Ninguém ficou ferido, segundo informou o Corpo de Bombeiros.