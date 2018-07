Incêndio em favela mata uma pessoa em São Bernardo Uma pessoa morreu carbonizada e outra foi internada por intoxicação, às 2h30 desta quarta-feira, após um incêndio destruir um barraco por completo e dois parcialmente na favela localizada na altura do nº 1.010 da Rua Leonardo Martins Neto, no bairro dos Casas, em São Bernardo do Campo, no ABC.