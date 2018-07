Incêndio em favela na zona norte de SP deixa 1 morto

Raimundo Ribeiro de Oliveira, de 34 anos, morava sozinho e estava em casa quando as chamas tomaram a residência, por volta de 1 hora da madrugada. Segundo vizinhos, ele era alcoólatra e poderia não ter conseguido fugir por estar embriagado. As casas estavam sendo construídas, há cerca de 40 dias, por cima de um pequeno córrego.

"O barulho do madeirite queimando parecia tiros. Só quando abri a porta e vi as chamas ali na frente que soube ser incêndio. Nunca senti tanto medo na minha vida" contou a dona de casa Lucia Santos, de 48, vizinha do barraco. Os moradores subiram nos telhados e, com as caixas d''água, iniciaram o combate ao fogo. Os bombeiros chegaram em seguida e terminaram o trabalho.