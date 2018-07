Incêndio em favela na zona sul de SP feriu 2 mulheres Duas mulheres ficaram feridas no incêndio que atingiu nesta manhã a favela Canto Verde, no bairro Jardim Vila Andrade, no Morumbi, zona sul de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma das vítimas teve queimaduras leves nas mãos e a outra, um corte no pé.