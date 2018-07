Incêndio em favela pode ter sido intencional, diz Kassab

A reportagem procurou a Defesa Civil, que afirmou não ter informações sobre a suspeita. O 27.º Distrito Policial (Campo Belo) investiga o caso, mas o delegado responsável pelo inquérito não foi localizado ontem.

O incêndio foi o 32.º em favelas em São Paulo neste ano, o que alimenta boatos entre os próprios moradores e nas redes sociais de que haja casos provocados intencionalmente.

Auxílio-aluguel

A Secretaria Municipal de Habitação informou ontem que as 285 famílias que perderam suas casas devem ganhar apartamentos, que serão construídos com dinheiro da Operação Urbana Água Espraiada. Enquanto isso, porém, eles receberão auxílio-aluguel de R$ 300. Como muitos contratos de aluguel exigem que parcelas sejam pagas antecipadamente, os desabrigados receberão R$ 900 de uma só vez.

Como ficaram sem casa, eles podem passar na frente na fila da operação urbana e receber os primeiros apartamentos, quando ficarem prontos. Mil unidades estão na fase final. O lote 1 contemplará as comunidades de Corruíras, Estevão Baião e Jardim Edite.

A Favela Sônia Ribeiro deve ser retirada do local no futuro, para a criação de um parque linear, onde serão construídas 4 mil unidades habitacionais. Grande parte do terreno da favela fica em área municipal.

Segundo a Prefeitura, outras 4,5 mil unidades serão construídas na região próxima da Avenida Ricardo Jafet, também na zona sul da cidade. Pela legislação municipal, as famílias retiradas do local devem ser encaminhadas para um lugar próximo. A Secretaria de Habitação não informou o prazo para que todas as pessoas estejam vivendo em suas próprias moradias. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.