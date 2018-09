Incêndio em hospital no Rio provoca pane de serviços

Macas ficaram espalhadas na frente do hospital e até mesmo dentro de uma oficina mecânica que fica em frente ao Pedro II. O hospital ficou sem luz e 72 pacientes que estavam internados na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), na UTI neonatal e no Centro de Tratamento de Queimados foram transferidos para os hospitais Albert Schweitzer, em Realengo, e para o Rocha Faria, em Campo Grande.

Hoje à noite, o hospital funcionava com baterias e geradores para atender os mais de 100 pacientes que continuavam internados. A emergência do Pedro II ficará fechada por tempo indeterminado. Em até 30 dias, o Corpo de Bombeiros deverá divulgar o laudo com as causas do incêndio.