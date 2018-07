Incêndio em hotel no ABC paulista foi criminoso

Ainda não foram identificados os culpados, mas Lutti ressaltou que a Polícia Civil está "em marcha acelerada", ouvindo as pessoas envolvidas no incêndio. O fogo começou no final da tarde de segunda, por volta das 17h40, em dois andares simultaneamente (5° e 7°). Ao menos 20 viaturas do Corpo de Bombeiros participaram da ocorrência, controlando o fogo um pouco antes das 20 horas. O Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros do hotel estava vencido, de acordo com a corporação. O documento é a garantia de que a edificação possui condições de segurança para agir no caso de incêndio.

O hotel, de 165 apartamentos, informou que todas as medidas cabíveis foram tomadas, como a retirada dos 47 hóspedes que ocupavam o prédio no momento. Os quatro hóspedes que foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Bernardo do Campo já receberam alta. O Hotel Park Plaza estava em obras e com alvará de reforma vigente, de acordo com a Prefeitura de São Bernardo do Campo.