Incêndio em imóvel em SP deixou ao menos dois feridos Pelos menos duas pessoas ficaram feridas no incêndio ocorrido em um imóvel próximo à Avenida Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, segundo confirmou o Corpo de Bombeiros. Uma vítima teve queimaduras no couro cabeludo e na face e a outra, nas mãos. Ambas foram levadas por ambulâncias de resgate dos Bombeiros ao Hospital Jaraguá, em Moema. O incêndio começou por volta das 17 horas e ainda não há informações sobre as causas. Vinte e dois carros dos Bombeiros foram deslocados para combater o fogo no prédio de dois andares, em que funcionava uma tecelagem e uma loja de tapetes.