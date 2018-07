Incêndio em indústria química deixa 2 feridos em SP Um incêndio deixou duas pessoas feridas e destruiu na madrugada de hoje cerca de 100 m² de uma indústria química em Jacareí (SP), no Vale do Paraíba. Segundo os bombeiros, dois funcionários operavam uma empilhadeira, cuja plataforma, ao descer, esbarrou numa estrutura ao lado, gerando faísca que, em contato com alguns tabletes de enxofre que estavam pelo chão, causou o incêndio. Uma equipe dos bombeiros foi acionada, mas o fogo foi combatido pela própria brigada de incêndio da empresa, que produz compostos químicos à base de enxofre, usados na indústria e na agricultura. Os dois funcionários sofreram queimaduras nas mãos, nos braços e no rosto. Levadas para a Santa Casa, as duas vítimas passam bem.