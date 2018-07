Incêndio em lixão atinge cidade em MT

Cinzas. Pelo menos 50 casas e 16 serrarias foram queimadas

Moradores de Marcelândia, em Mato Grosso, a 750 quilômetros de Cuiabá, viveram mais de 24 horas de terror por causa de um grande incêndio em um lixão que se alastrou para serrarias e casas da cidade. Levantamento preliminar da prefeitura indica que cerca de 80% da área industrial do município foi destruída. A prefeitura decretou estado de emergência e estuda estabelecer estado de calamidade pública.

Segundo dados oficiais, 56 famílias - a maioria de trabalhadores das madeireiras - perderam suas casas e 16 madeireiras foram consumidas por labaredas que chegaram a atingir mais de 10 metros de altura. Também foi registrada morte de gado. A Associação dos Amigos, constituída por madeireiros, estima R$ 10 milhões de prejuízos.

O fogo começou por volta das 11h30 de anteontem e só foi controlado às 13 horas de ontem. "Ele chegou de repente e não deu tempo de fazer nada. Em alguns momentos, tivemos de correr para não sermos queimados", disse o madeireiro Neivo Joris, de 59 anos. Ele perdeu todo o estoque de madeira e maquinário que usava para nivelar as toras. Um funcionário do madeireiro perdeu tudo o que tinha: móveis, roupas e documentos.

No fim do dia, as famílias sem lugar certo buscavam contabilizar prejuízo em meio aos destroços e à fumaça. A empresária Eliane Fátima Ferrari, de 36 anos, resumiu o sentimento de todos em uma única frase: "É uma tristeza sem tamanho."

O médico Francisco Otaviano de Oliveira Fontes, que trabalha no único hospital municipal da cidade, ficou chocado com a violência da situação. "Para mim, a destruição foi ainda maior do que se divulga. Muitas pessoas tiveram crise de choro. É uma tragédia que não se pode medir de imediato", afirmou.

De acordo com Fontes, ao longo de 20 horas, mais de 300 pessoas foram atendidas com vários problemas, como intoxicação causada pela fumaça, irritação e conjuntivite traumática. Houve dois casos de ataque cardíaco.

Ainda não há informações oficiais sobre as causas do incêndio, que se alastrou pela zona industrial de Marcelândia.

Existem relatos que indicam que o fogo pode ter começado em um pequeno foco avistado há cerca de duas semanas no lixão da cidade, onde são depositados resíduos de madeira. De lá, o fogo teria se alastrado para algumas propriedades e atingido serrarias e colônias, como são chamadas as casas onde moram os funcionários das madeireiras.

Emergência. O governador Silval Barbosa (PMDB) foi a Marcelândia e anunciou que buscará parcerias para construir um conjunto habitacional emergencial. Barbosa informou também que chegam hoje ao município quatro médicos da Polícia Militar para apoiar o atendimento.