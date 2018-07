Incêndio em mercado intoxica 12 na zona oeste do Rio

O incêndio começou no segundo andar do prédio do supermercado, por volta das 11 horas de hoje. As causas do fogo são desconhecidas. Segundo a Polícia Civil, não havia sinal de explosão nem de vazamento de gás no local. A perícia só deve ser concluída amanhã, porque na noite de hoje ainda havia pequenos focos de incêndio no local.

Apesar do atendimento rápido feito pelos bombeiros, o prédio vizinho, onde funciona o Mercado São Braz, também foi parcialmente atingido. Alguns boxes desse estabelecimento comercializavam pássaros, que morreram queimados.