Incêndio em Ministério já foi controlado O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal confirmou no início da noite desta terça-feira que houve uma pequena explosão na subestação da Companhia Energética de Brasília (CEB) localizada no subsolo do prédio que abriga os Ministérios das Comunicações e dos Transportes, em Brasília. Houve um incêndio no local, na tarde desta terça. Com isso, o edifício-sede dos ministérios e o prédio anexo tiveram de ser esvaziados. Mas neste momento o incêndio já está controlado.