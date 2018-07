Incêndio em Ministério teria começado no subsolo As primeiras informações do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal são de que o incêndio que atinge o prédio que abriga os ministérios das Comunicações e dos Transportes, em Brasília, teria iniciado no subsolo do edifício, onde há uma subestação da Companhia Energética de Brasília (CEB). "A fumaça preta que foi vista em vários andares provavelmente subiu pelos dutos de ventilação, o que é comum para esse tipo de fumaça. Mas a brigada de incêndio do prédio atuou rapidamente e o edifício foi evacuado sem atropelos", afirmou o tenente-coronel do Bombeiros Mauro Sérgio Oliveira.