As chamas tiveram início ainda na manhã desse domingo, 1. Cerca de 40% dos mais de dois mil metros quadrados do parque foram atingidos. Foram necessários cinco viaturas do Corpo de Bombeiros, um helicóptero águia da Polícia Militar e um avião da Defesa Civil para combater o fogo. Os Bombeiros ainda não sabem a causa do incêndio. Duas viaturas permaneceram no local para vistoria.