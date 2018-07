Incêndio em pensão mata duas pessoas em São Paulo Duas pessoas morreram e uma pessoa ficou gravemente ferida durante um incêndio na madrugada de hoje em uma pensão localizada em Perdizes, zona oeste da capital paulista. Cinco equipes dos bombeiros foram acionadas e controlaram o fogo rapidamente. Depois de apagarem as chamas, os bombeiros fizeram uma varredura no imóvel e localizaram dois corpos, que seriam de um casal. As vítimas, carbonizadas, ainda não foram identificadas. Num dos quartos atingidos pelo fogo dormiam cinco gesseiros, todos do litoral sul paulista. Um deles, identificado como Júlio, de 25 anos, morador de São Vicente, teve 80% do corpo queimado e foi encaminhado ao Hospital das Clínicas, onde segue internado. Os demais, que conseguiram deixar rapidamente o quarto através de um alçapão no forro do banheiro, saíram ilesos. Segundo o grupo, Júlio teria encontrado dificuldades para sair do quarto e, como ficou para trás, mesmo sendo puxado pelos colegas, não conseguiu escapar das chamas. Um dos gesseiros, ao acordar para ir ao banheiro, viu as chamas e acordou os demais. Ainda não se sabe o que teria iniciado o incêndio. Criança Um bebê de 1 ano ficou gravemente ferido na manhã de hoje durante um incêndio em residência localizada em Itaquera, zona leste da capital paulista. O fogo começou por volta das 6h40 e seis equipes do Corpo de Bombeiros foram ao local para tentar apagar as chamas. Um helicóptero Águia, da Polícia Militar, foi ao local para resgatar a criança. Ainda não havia informações sobre para qual hospital o bebê seria levado. Segundo o Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom), a criança teve queimaduras de 1º e 2º graus na cabeça, braço e perna.