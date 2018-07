Incêndio em pensão mata três pessoas no interior do RS Um incêndio em uma pensão de Caxias do Sul, a 130 quilômetros de Porto Alegre, matou três pessoas na madrugada desta terça-feira, 03. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os corpos foram encontrados carbonizados e não havia como identificar o sexo ou a idade das vítimas.