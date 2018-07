Incêndio em porta-aviões deixa um morto e um ferido no Rio

"A Marinha do Brasil informa que (o incêndio) foi pontual e totalmente contido na antessala de acesso a um dos alojamentos de bordo, onde se encontravam quatro militares, dos quais, os dois marinheiros que não conseguiram sair do local foram resgatados pelo Grupo de Controle de Avarias do Navio", informou a Marinha em comunicado.

O marinheiro que morreu no incidente foi levado ao Hospital do Arsenal de Marinha do Rio, onde recebeu os primeiros socorros, mas não resistiu. Outro marinheiro ferido no incidente "continua internado na UTI do Hospital Naval Marcílio Dias, com quadro clínico estável", segundo a nota.

Um terceiro marinheiro sofreu ferimentos nos pés e foi atendido no Hospital do Arsenal de Marinha, sendo liberado em seguida.

Um inquérito militar foi aberto pela Marinha para apurar as causas do incêndio.

Construído na França, o porta-aviões São Paulo serviu inicialmente à Marinha francesa e foi comprado pelo Brasil em 2000 por aproximadamente 12 milhões de dólares.

(Por Rodrigo Viga Gaier)