Incêndio em prédio da UFRJ ainda não foi controlado Um incêndio atinge o Palácio Universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) hoje. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 14h30 e até as 18h45 ainda não havia sido extinto. Por volta desse horário, todas as equipes continuavam no local.