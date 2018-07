Incêndio em prédio no centro de São Paulo deixa 1 morto Uma pessoa morreu e quatro ficaram intoxicadas na tarde de hoje após um incêndio nos dois últimos andares de um prédio residencial na Rua Barão de Campinas, no bairro Santa Cecília, centro de São Paulo. De acordo com o Grupamento Aéreo da Polícia Militar, o fogo começou por volta de 12h30 e foi controlado pelo Corpo de Bombeiros até às 14h15.