Incêndio em recicladora de pneus afeta trânsito em SP O trânsito ficou complicado na região da Avenida Interlagos, na zona sul da capital paulista, na manhã de hoje, por conta de um incêndio em uma empresa de reciclagem de pneus, que foi controlado por volta das 7 horas, segundo informações do Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom). Ninguém ficou ferido. A rua onde está localizada a empresa ficou totalmente interditada para que 19 equipes do Corpo de Bombeiros controlassem o fogo. O incêndio atingiu o depósito de pneus por volta das 6 horas e causou uma grande nuvem de fumaça, que atingiu toda a região. Apesar do grande volume de fumaça, o Aeroporto de Congonhas, na zona sul da cidade, não foi afetado, segundo a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero).