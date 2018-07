Incêndio em sala da Gol atrasa voos em Brasília Um incêndio causado por um curto circuito em uma sala da Gol Companhias Aéreas complicou a vida de passageiros no Aeroporto Internacional de Brasília, no Distrito Federal, na manhã desta quarta-feira. Alguns voos sofreram atrasos e outros precisaram ser cancelados porque as chamas danificaram o sistema elétrico, impossibilitando os check-ins. De acordo com a companhia, a situação foi normalizada no início da tarde.