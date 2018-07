Incêndio em Santos atingiu 180 mil toneladas de açúcar A Copersucar informou nesta sexta-feira, 18, por meio de nota, que o incêndio no terminal da empresa no Porto de Santos atingiu cerca de 180 mil toneladas de açúcar bruto. Segundo a empresa, as causas do incidente ainda não são conhecidas e estão sendo investigadas. A companhia havia informado mais cedo que os armazéns atingidos pelo fogo comportavam até 300 mil toneladas, mas eles não estavam cheios no momento do acidente.