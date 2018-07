Incêndio em tecelagem é extinto após 30 horas em SP São Paulo, 24/06/2012 - O incêndio que atingiu na manhã de ontem (23) uma tecelagem na rua James Holland, região central de São Paulo, foi totalmente extinto no início da tarde de hoje, depois de 30 horas do início. A informação é do Corpo de Bombeiros.