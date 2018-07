Incêndio em terminal já matou 2 toneladas de peixes No pior desastre dos últimos 30 anos na região noroeste de São Paulo, a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb) e a Polícia Ambiental afirmaram nesta quinta-feira, 31, que entre 1 e 2 toneladas de peixes já morreram no Rio São Domingo, em consequência da contaminação das águas pelo melaço produzida pelo incêndio do terminal de armazenamento de açúcar da Agrovia Brasil, em Santa Adélia (SP).