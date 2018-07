Incêndio em trem da Linha Azul prejudica circulação Um incêndio em vagão de uma das composições da Linha 1 Azul (Tucuruvi-Jabaquara) do Metrô prejudicou a circulação dos trens no começo da manhã de hoje. O acidente aconteceu por volta das 6h30 na estação Sé, no Centro de São Paulo, no sentido Jabaquara. O trem ficou parado na estação Sé, interrompendo entre 6h37 e 6h50 a circulação de trens na linha norte-sul, segundo informações do Metrô.