Incêndio em trem de carga fecha Eurotúnel

Um incêndio em um trem de carga no Eurotúnel, túnel ferroviário submarino que liga a França à Inglaterra, provocou a suspensão dos serviços até sexta-feira. De acordo com a polícia francesa, 32 pessoas foram retiradas do túnel, sendo que oito delas sofreram "ferimentos leves", incluindo inalação de fumaça. Acredita-se que um caminhão que transportava a substância química fenol tenha tombado em cima do trem. O incidente ocorreu por volta das 16h, no horário local (11h, no horário de Brasília) do lado francês do túnel, e os bombeiros do país já conseguiram controlar o fogo. O incêndio foi detectado quando o trem já tinha passado por 80% do trajeto, de Folkestone, na Inglaterra, rumo a Calais, na França. A companhia ferroviária francesa SNFC disse que os serviços ficarão suspensos até sexta-feira. O Eutotúnel registrou vários incidentes desde que abriu para o tráfego em 1994, apesar de apenas um - um incêndio em 1996 - ter causado vítimas fatais. Exercícios para garantir a segurança em caso de incidentes no túnel sempre são realizados pela polícia, bombeiros e serviços de resgate da Inglaterra e da França. Em quatro meses em 2007, o Eurotúnel serviu de passagem para mais de 340 mil caminhões e 2,2 milhões de passageiros.